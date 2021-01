Stad NL V Zo verliep de demonstratie op het Museumplein: 'Ik sta hier voor de kinderen'

De Mobiele Eenheid (ME) heeft vanmiddag opnieuw moeten ingrijpen op het Museumplein. Net als afgelopen zondag kwamen demonstranten bijeen om zich te uiten tegen de coronamaatregelen. Dat de demonstratie verboden was en het Museumplein was aangewezen als veiligheidsrisicogebied stopte de honderderen demonstraten niet om toch te komen.

'Heb je kinderen? Daarom ben ik hier', vertelt een van de demonstranten. Hij is een van de 1500 mensen die vanmiddag naar het Museumplein is toegekomen om zich uit te spreken tegen de coronamaatregelen. 'Als ik niet oppas kom ik uit een dictatuur.' Eerst verzamelde een groepje zich bij het Van Randwijk monument, waar ze bloemen neerlegden. 'Omdat we ons bewust zijn van wat er gaande is. We proberen dat met de beste intenties een beetje een goede kant op te bewegen', legt een van hen uit. Wapens Daarna liepen ze verder naar het Museumplein, dat was aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Dat betekent dat de politie er preventief mocht fouilleren. Dit kwam als reactie op de onregelheden van de demonstratie afgelopen zondag. Ook waren er aanwijzingen dat sommige demonstranten wapens mee zouden nemen.

Rond 14.30 melde de driehoek (politie, gemeente openbaar ministerie) dat ze de demonstratie zouden ontbinden. Toch bleef het drukker worden, waarna de politie met steun van de Mobiele Eenheid (ME) de groep demonstranten van het Museumplein wegdreef. De video hieronder laat zien hoe dat gebeurde. Er ging hard vuurwerk af tijdens de confrontatie.

Hoewel het Museumplein na de inzet van een waterkanon en de ME snel weer zo goed als leeg was, werden de groepen demonstranten de zijstraten ingedreven. Er werd gesproken van een kat-en-muisspel tussen politie en demonstranten. Zo begon de politie aan charges in meerdere straten nabij het Museumplein, zoals de Van Baerlestraat. De demonstranten werden tot voorbij het Roelof Hartplein gedreven.

De gemeente schrijft in een persbericht dat er hier veel confrontaties zijn geweest: 'Stenen werden uit de straat gehaald en naar agenten gegooid. De politie is ook bekogeld met zwaar vuurwerk.' In de foto's hieronder is te zien hoe een mevrouw groen poeder over de politie heengooit.

Rond 18.00 was de situatie onder controle. Er zijn meer dan honderd aanhoudingen verricht en dat aantal loopt nog op. Het totale aantal zal later bekend gemaakt worden. Elke zondag Afgelopen zondag was er ook een protest tegen de coronamaatregelen op het Museumplein. Toen waren er ongeveer tweeduizend demonstranten aanwezig. 143 van hen werden toen aangehouden. De organisator van de demonstratie, Michel Reijinga, liet daarna weten dat hij de komende zondagen naar het Museumplein zal komen 'om een kopje koffie te drinken'.