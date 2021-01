Ambtswoning Halsema extra beveiligd

De extra beveiliging komt nadat er vandaag opnieuw frictie onstond tussen de politie en demonstranten. Rond de 1500 mensen kwamen demonstreren tegen de coronamaatregelen op het Museumplein, hoewel dat door de driehoek (politie, gemeente, openbaar ministerie) verboden was.

Een woordvoerder zegt geen mededelingen te willen doen over de reden van de extra beveiliging.

Geweld

De confrontatie tussen demonstraten en de politie verliep niet zonder geweld. In een persbericht van de gemeente staat dat er in de omliggende straten veel geweld is gebruikt: 'Stenen werden uit de straat gehaald en naar agenten gegooid. De politie is ook bekogeld met zwaar vuurwerk.'