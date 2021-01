Kale en Kokkie missen magie tussen spelers en staf: 'De resultaten verbloemen alles'

Bovenaan in de competitie en een ronde verder in de KNVB beker, al met al heeft Ajax een prima week achter de rug, maar volgens Ajaxfans Kale en Kokkie zit er een addertje onder het gras. Ze vinden dat de resultaten verbloemen wat er echt aan de hand is bij hun club en missen magie tussen de spelersgroep en de technische staf, met name de trainer moet het ontgelden.

'Erik ten Hag heeft de mazzel dat de resultaten goed zijn', zegt Kale. Ajax kreeg gisteren kans op kans tegen Fortuna Sittard, maar won uiteindelijk met de hakken over de sloot met 1-2. 'Het Ajax wat ik nu zie doet mij denken aan het Ajax van voor Peter Bosz', zegt Kokkie. 'Ze boeken resultaten, maar het was niet om aan te gluren. Als je in de Arena zat viel je nog net niet in slaap. Alleen die selectie was veel minder dan de selectie die Erik ten Hag nu heeft, wat hij eruit haalt vind ik echt walgelijk.'