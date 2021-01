Stad NL V Buurt zag rellen Molukkenstraat aankomen: 'Je voelt het gewoon broeien'

De rellen in de Molukkenstraat in Oost kwamen voor buurtbewoners gisteren allesbehalve onverwacht. Naast de oproepen om te protesteren tegen de avondklok was de sfeer voor het protest al grimmig. Ze hopen, net als ondernemers, dat het vanavond wel rustig blijft.

'Je voelde het gewoon broeien', vertelt een bewoner. 'Wat moet je doen? Er staat op elke hoek politie. Ze komen met groepjes en dan is het wachten op wie het eerst begint.' Een ander: 'Toen ik op Facebook las dat er opgeroepen werd om te demonstreren tussen aanhalingstekens, relschoppen dus, dacht ik al dat het uit de hand zou lopen. En dat is ook gebeurd.'

De jongeren die vandaag op straat liepen wilden niet voor de camera van AT5 reageren, maar sommigen lieten wel weten de avondklok een onzinnige maatregel te vinden. Volgens de gisteren verspreidde oproep zou er vanavond opnieuw gereld worden in Oost.

Quote 'Toen ik op Facebook las dat er opgeroepen werd om te rellen, dacht ik al dat het uit de hand zou lopen' buurtbewoner

Ondernemers maken zich zorgen. 'We zijn niet bang voor onszelf, maar voor ons materiaal, waar we jarenlang keihard voor hebben gewerkt. Wat in een avond stuk wordt gemaakt. Dat is niet leuk', zegt de eigenaar van een stomerij. Stadsdeelvoorzitter Maarten Poorter zegt dat de politie weer voorbereid is op eventuele rellen. Wijkagenten zijn vandaag bij ongeveer tien tot twintig gezinnen langs geweest om de ouders te vertellen dat hun kinderen gisteravond op de Molukkenstraat zijn gezien.

Quote 'Dit is op zich een hartstikke fijne en gezellige buurt, maar we hebben hier wel vaker rellen gehad' maarten poorter, stadsdeelvoorzitter

Hij noemt het ontstaan van de rellen een 'hele grote tegenvaller'. 'Dat is ook waar de hele buurt nu best wel mee zit. Dit is op zich een hartstikke fijne en gezellige buurt. Maar we hebben in het verleden wel vaker rellen gehad. Heel recentelijk, met oud en nieuw, was het ook uit de hand gelopen hier.' Poorter vindt dat de politie gisteravond goed en effectief heeft ingegrepen. Er werden gisteren elf jongeren opgepakt, zes van hen zaten vanmorgen nog vast.