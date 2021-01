Relschopper Museumplein krijgt celstraf en boete voor gooien stenen naar agenten: 'Voelde mij machtig en happy'

Bryan H. komt zuchtend de rechtszaal binnen gelopen, waar veel pers aanwezig is. Hij wordt verdacht van openlijke geweldpleging tegen de politie. Daarnaast had hij een flinke hoeveelheid harddrugs op zak waaronder 37 pillen en 12 bolletjes cocaïne. 'Voor mijn eigen gebruik en vrienden', vertelt de verdachte, die zelf op de bewuste dag een halve fles whiskey en drugs op had. 'Soms word ik er rustig van, maar ook wel agressief.'

Museumpleinrellen

Bryan H. verklaart dat hij op 17 januari met vrienden had afgesproken om een beetje te chillen op het Museumplein. Hij ziet veel mensen staan. 'Ik dacht, die mensen willen vechten met de politie ofzo, maar ik kwam daar niet voor', vertelt hij.

Toch gooide de verdachte twee stenen van 10 bij 10 centimeter, die uit de straat waren getrokken, naar de politie. Agenten zien ze rakelings over de hoofden van hun collega's vliegen. 'Het was net niet raak en dat is meer geluk dan wijsheid', stelt de officier van justitie, die door de verdachte wordt onderbroken met een 'sorry'.

Volgens de verdachte werd hij door de massa meegetrokken. 'Ik heb wel in hun richting gegooid en besefte pas later dat ik fout bezig was', zegt H. Er werden ook stenen gegooid naar de paarden, vertelt de politierechter. 'Heel zielig voor de dieren. Dat heb ik niet gedaan.'

'Ik voelde mij machtig en happy'

De verdachte werd door de politie gearresteerd. In de politiecel viel hij in slaap. Tegen de agenten verklaarde hij nog wel even: 'Ik voelde mij machtig en happy met al die mensen om mij heen.' Hij snapt nu wel dat dat het woord 'happy' niet goed gekozen was. 'Het voelde als een leger tegen nog een leger', zegt hij nu.

De politierechter vraagt bij welk leger hij dan hoorde: 'Niet bij de goede. Ik had gewoon naar huis moeten gaan.' De verdachte stond al twee keer eerder voor de rechter wegens openlijke geweldpleging in Amsterdam.