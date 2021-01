Politie meldt 190 aanhoudingen na demonstratie Museumplein

33 van de aanhoudingen, waaronder de zeven minderjarigen, zouden voornamelijk te maken hebben met het openlijk plegen van geweld. Daarnaast waren er nog 142 aanhoudingen voor het overtreden van de Algemene Plaatselijke Verordering (APV): het verstoren van de openbare orde en veiligheid. Ook werden er 15 personen aangehouden wegens het niet opvolgen van een bevel of vordering.

Eerder op de dag melde de gemeente dat het zou gaan om meer dan 100 aanhoudingen.

Zwaar vuurwerk

De politie en ME gebruikten waterkanonnen om het gebied te ontruimen. De gemeente schrijft in een persbericht dat er in de omliggende straten veel geweld is gebruikt: 'Stenen werden uit de straat gehaald en naar agenten gegooid. De politie is ook bekogeld met zwaar vuurwerk.'