Plein '40-'45 elke avond vol vrijwilligers: 'We willen niet dat onze kinderen rellen'

Tientallen buurtmoeders, vertegenwoordigers van moskeeën en jongerenwerkers zijn al dagen op de been om ongeregeldheden op Plein '40-'45 in Slotermeer te voorkomen. In andere buurten moest de ME na de invoering van de avondklok in actie komen, maar hier bleef het rustig.

De vrijwilligers spreken de jongeren die ze op straat zien aan. 'We hopen eigenlijk dat ze naar huis gaan. Maar als ze uit de anonimiteit zijn gehaald en we weten wie ze zijn, dan is dat al heel wat', vertelt Ilhame Grinate van Buurtmoeders Moeders Kracht.' Wij willen niet dat onze kinderen rellen, dat ze hier komen. We willen überhaupt niet dat ze rond deze tijd buiten zijn.'

'We hebben gezien wat er gebeurt allemaal in Nederland, in de steden', zegt Mohamed El Fakiri van de Raad van Marokkaanse Moskeeën. 'Het is onacceptabel wat sommige jongeren doen. Daarom hebben we besloten om hier te komen en te helpen.' De vrijwilligers dragen gele hesjes en hebben contact met de politie. Rond het plein waren gisteravond ook enkele tientallen agenten actief. Rond tien voor negen was bijna iedereen vertrokken en hebben agenten de laatste jongeren weggestuurd. Een halfuur later reden de meeste politiewagens weg.

Quote 'Ik denk dat we met de inzet van vandaag de jongeren toch wel hebben afgeremd' Mohamed Azzamouri, jongerenwerker

Mohamed Azzamouri, jongerenwerker van Unite Sport , is net als de anderen blij dat de avond rustig verliep. 'Ik denk dat we met de inzet die we vandaag hebben geleverd, van buurtvaders, buurtmoeders, wijkteams, dat we de jongeren toch wel hebben afgeremd.'