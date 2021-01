D66: 'Zorgen over avondklok waren reëel'

Marianne Poot, fractievoorzitter van de VVD, vindt dat er in eerste instantie maar een reactie nodig is: afkeuren en straffen. 'Ik geloof absoluut dat er sprake is van discriminatie. Maar kom op, dat is allemaal geen enkele reden om te gaan rellen en om geweld te gebruiken.'

Een meerderheid van de gemeenteraad sprak zich onder aanvoering van D66 vorige week uit tegen de invoering van de avondklok. De raadsleden vroegen burgemeester Halsema of ze hun zorgen kon overbrengen naar Den Haag.

'Het is niet het moment om te zeggen, hate to say I told you so, maar de zorgen waren natuurlijk reëel', zegt Van Dantzig.' Er was een zorg dat dit het lont in het kruitvat was. Er was een zorg dat onze politie al het hele jaar bezig is met handhaven en nu ook 's avonds op straat moet staan. En dat dat op een gegeven moment breekt. Maar mijn grootste zorg is dat je als overheid tegenover je jongeren komt te staan en dat is nu gebeurd. En dat is heel zorgelijk.'