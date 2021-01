Inzet buurtbewoners lijkt te helpen: in Zuidoost bleef het gisteravond rustig

Daar waar het gisteravond in Osdorp uitliep op ongeregeldheden tussen jongeren en politie, was het muisstil in Zuidoost, ondanks oproepen om ook daar te gaan rellen. Bezorgde bewoners van het stadsdeel hebben zich de hele dag en avond ingezet om jongeren vooral thuis te houden en dat lijkt effect gehad te hebben.

Al maandagavond - na afloop van de rellen in de Molukkenstraat - verschenen de eerste berichten op Telegram en andere sociale media. Ontvangers van die berichten werd gevraagd om dinsdagavond naar Station Bijlmer Arena te komen om daar te gaan rellen. 'Morgen is Bijlmer aan de beurt', stond er in dat bericht geschreven.

'De Bijlmer zegt nee!!!!'

Vrijwel direct werden er tegenberichten verspreid met de boodschap 'De Bijlmer zegt nee!!!!'. Buurtbewoners, activisten, stadsdeelvoorzitter Tanja Jadnanansing en ook jongeren zelf hebben zich gisteren de hele dag ingezet om de rellen te voorkomen.

In de avond verzamelde een groep bezorgde Zuidoost-bewoners zich bij station Bijlmer-Arena, om zo mensen die mogelijk gehoor zouden willen geven aan de oproep om te komen rellen, nog op andere gedachten te brengen. 'Protect the hood, protect the youth', zo omschrijft een van de buurtwachten de actie voor de camera van Zuidoost TV.