Oproep jongerenburgemeester: 'Er zijn andere manieren om je stem te laten horen'

El Johari zegt al de hele middag berichten binnen te krijgen met de informatie dat er vanavond meerdere rellen zullen plaatsvinden in de stad. Dat verontrust hem: 'Denk er niet aan om mee te gaan doen met die rellen vanavond. Het enige wat je zult bereiken is dat je jouw stad in de fik steekt en daarbij anderen schaadt die helemaal niets aan jouw situatie kunnen veranderen'.

'Er zijn andere manieren om je stem te laten horen', schrijft El Johari. Zo kan er bijvoorbeeld een brief aan de gemeenteraad geschreven worden. Ook belooft El Johari zich hard te maken voor jongeren met problemen: 'Zodat jullie de ruimte en tijd van bestuurders en politici krijgen om jullie problemen op de agenda te zetten.'

Onrust

Gisteravond ontstonden er rond 20.30 uur rellen in de Indische Buurt toen jongeren zich verzamelden rond het kruispunt van de Molukkenstraat en de Insulindeweg. De politie en ME kwamen snel in actie tegen de relschoppers, waardoor het tegen 22.00 uur alweer redelijk rustig was in de wijk. De ontwikkelingen van de avond zijn terug te lezen in dit inmiddels gesloten liveblog.

Er gaan berichten rond dat er vanavond mogelijk ook rellen zullen plaatsvinden in de stad.