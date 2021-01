Ajax slaat gat van zeven punten na 0-3 winst op AZ

Ajax hield controle op de wedstrijd waardoor AZ weinig te vertellen had. Klaassen was na twintig minuten dicht bij de 0-2 nadat Antony vanuit stand de bal op het hoofd van de middenvelder kreeg, Bizot tikte de bal naast de goal. AZ kreeg aardig wat kansen op de 1-1. Gudmundsson kreeg tot twee keer aan toe de mogelijkheid om de bal binnen te koppen, maar zoals zo vaak redde André Onana Ajax.

Het was Ajax die het initiatief nam aan het begin van de wedstrijd en dat leverde in de zevende minuut een kans op voor Rensch. Hij werd in de diepte aangespeeld, ging voorbij Martins Indi, maar zijn schot werd gepakt door Bizot. Het was Antony die even later met een bekeken schot in de verre hoek voor de 0-1 zorgde.

Tweede helft

Het was AZ die na de thee nadrukkelijk op zoek ging naar de gelijkmaker. Ze kregen twee grote kansen via Gudmundsson en Karlsson, maar verzilverde die niet. Ajax was daarentegen een stuk effectiever. Davy Klaassen maakte er na een counter via een voorzet van Tadic met een droge knal 0-2 van.

David Neres, die in de tweede helft in het veld was gekomen voor Antony, maakte met zijn hoofd de 0-3, maar de goal werd afgekeurd door de VAR omdat Haller buitenspel stond. De Braziliaanse dribbelaar maakte er in de blessure tijd alsnog 0-3 van na opnieuw een assist van Tadic. Kort daarna floot scheidsrechter Nijhuis af.

Super Januari

Ajax kan tevreden terugkijken op een maand vol toppers, alleen tegen PSV lieten ze punten liggen, voor de rest wonnen ze alle wedstrijden. Tegen PSV werd het 2-2, er werd gewonnen van FC Twente (1-3), Feyenoord (1-0) en AZ (0-1). Ook Fortuna Sittard (1-2) en Willem II (3-1) gingen over de knie.

Dat de maand januari de titel 'super januari' kreeg, betekent niet dat er in de maand februari niks op het spel staat. Zo ontmoet de ploeg van Erik ten Hag twee keer PSV, een keer thuis in de beker en later in de maand uit in de competitie. De Europa League gaat volgende maand ook weer verder. LOSC Lille is in dat toernooi de tegenstander.