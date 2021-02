Stad NL V Winkels PC Hooftstraat blijven dichtgetimmerd: 'Niemand wil het maar het moet'

Het verdient geen schoonheidsprijs, de barricades voor de winkels in de PC Hooftstraat. Maar voorlopig blijft het zo. Hoewel het afgelopen weekend op het Museumplein rustiger was dan bij de vorige demonstraties, durven de ondernemers hun etalage nog niet te tonen uit angst voor rellen en plunderingen. 'Niemand wil het maar het moet', zeggen de ondernemers.

De gevel van Hermès is gebarricadeerd met containers

'Ik denk dat iedereen het het liefst zo snel mogelijk weghaalt', zegt ondernemer Willem van Steveninck. 'Maar dat doen we pas wel als de relletjes weg zijn, anders beginnen ze weer. Dan denken ze: Oh, ze hebben het weggehaald dan kunnen we hier weer beginnen.' Een man die zijn jasje wegbrengt naar herenkledingzaak Oger beaamt het: 'Het is een noodzakelijk kwaad, laten we het zo maar zeggen.'

Quote 'Je mag je bezit toch wel beschermen? daniel woldringh, restauranthouder pc hooftstraat

Niemand is blij met het huidige straatbeeld in de chiqueste winkelstraat van de stad. Maar ondernemers peinzen er niet over om de barricades weg te halen. Het winkelend publiek snapt het wel. Ook burgemeester Halsema heeft begrip voor de angst van ondernemers voor vernielingen. Toch vroeg ze hen dringend om de barricades weg te halen. Daar heeft tot nu toe niemand gehoord aan gegeven. 'Je mag je bezit toch wel beschermen?', vindt Daniel Woldringh, die een Indonesisch restaurant runt in de PC. 'Wij hebben allemaal glas in lood ramen, en als daar iets mee gebeurt dan duurt het zo lang voordat het hersteld is.'

Daniel Woldringh haalt de houten platen doordeweeks van zijn ramen af

De gevels blijven nog allemaal afgedekt ondanks het feit dat dit weekend de onrust op het Museumplein een stuk minder was in vergelijking met voorgaande demonstraties. Een timmerman, die hier wat zaken heeft dichtgespijkerd, snapt het wel. 'Ze houden het nu wel in de gaten, maar ja er zitten hier allemaal dure winkels en als je zaak vernield wordt krijg je niks terug van de verzekering, want als je zelf geen voorzorgsmaatregelen hebt genomen, dan dekt de verzekering het niet.' Oplossing De ondernemers proberen de houten wanden hier en daar wat aantrekkelijker te maken met grafitti en afbeeldingen van het merk. En ook de restauranthouder Woldringh zoekt naar een tussenoplossing, want dit straatbeeld gaat hem aan het hart. 'Pijnlijk is het allemaal, maar ik probeer de houten platen nu even weg te halen en dan doe ik ze zondag er weer op. Afgelopen weekend was er veel politie en, dat geeft hoop. Maar je weet het maar nooit met die gekken.'

