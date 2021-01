Dichtgetimmerde winkels in PC Hooftstraat: 'Dit is een warzone geworden'

Uit angst voor rellen en plunderingen zijn veel winkels in de PC Hoofstraat dichtgetimmerd. Sommige ondernemers hebben zelfs betonblokken en zeecontainers voor de deur staan. 'Het lijkt wel een oorlogssituatie', zegt een buurtbewoonster.

In de straat wordt hard gewerkt aan het barricaderen van de winkels. Ondertussen is zo'n driekwart van de gevels al dichtgetimmerd. 'Wij doen dat om ons preventief te beschermen', zegt de manager van een kledingwinkel. Door de winkels op deze wijze onbereikbaar te maken, denken de ondernemers dat een mogelijke geweldsdreiging zal afnemen.

'Absurde toestand'

Voorbijgangers vinden het onvoorstelbaar dat deze situatie zich hier voordoet. 'Een absurde toestand', zegt een vrouw die werkt in de winkelstraat. 'Nooit gedacht dat we dit in Nederland wellicht nog eens mee zouden kunnen maken. '

Toch vinden sommigen uit de buurt het wel erg extreem. Dat zegt ook een buurtbewoonster die al 25 jaar in de straat woont: 'Ik snap dat ze het allemaal leeghalen, maar het is zo extreem allemaal. Het is heel triest'.

Bordeauxrood hout

Toch proberen sommige winkels er nog het beste van te maken. Zo schildert één van de kledingwinkels de houten platen bordeauxrood. 'We willen ons gezicht iets meer geven dan een houten fort.'