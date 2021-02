Stad NL V De Dokwerker in Oost trekt veel bekijks: 'Ik ben er al drie keer naartoe gegaan'

De metershoge afbeelding van de Dokwerker die Kamp Seedorf op het Muiderpoortstation in Oost heeft geplaatst, maakt veel indruk bij de bewoners. Zeker voor wie niet wist dat de Dokwerker het symbool van verzet is tegen de Jodenvervolging. Comité Herdenking Februaristaking 1941 hoopt dat het Amsterdammers aanspoort om voor elkaar op te komen.

Een buurtbewoonster kan er maar niet over uit: 'Ik ben er al drie keer naartoe gegaan om te kijken, ik vind het geweldig! Ik dacht waar ken ik het toch van? Toen zei mijn buurman: het is de dokwerker!' Een basisschoolleerling die langsloopt is ook enthousiast. 'Ik hou van grafitti', zegt hij. 'Ik woon hier dichtbij en ik zag het vanochtend toen ik naar school liep, ik vind het heel mooi.' Van de Dokwerker als symbool van verzet tegen de razzia's tijdens de Duitse bezetting had hij nog niet eerder gehoord, maar nu wel. 'Als iets niet goed gaat dan moet je er altijd wat van zeggen', zegt hij stellig. 'Anders gaat het altijd maar door.'

Quote Ik vind het geweldig, mensen die opkomen voor wie onrecht is aangedaan. bewoner over de dokwerker van kamp seedorf

Het kunstwerk is een opdracht van het comité Herdenking Februaristaking 1941. Kunstenaarscollectief Kamp Seedorf, ontwierp voor hen ook het affiche van de 80e herdenking op 25 februari aanstaande. Het oorspronkelijke beeld de Dokwerker, dat op het Jonas Daniel Meijerplein staat is het symbool van het enige massale en openlijke verzet tegen de Duitse bezetter in Europa. Die pakte begin '41 honderden Joodse mannen op bij de eerste razzia's in Amsterdam.

De Dokwerker van Kamp Seedorf. Op de voorgrond het (deels overplakte) affiche van de herdenking

Jaïr Stranders, van het Comité Herdenking Februaristaking 1941: 'Niet iedereen weet dat hier het station was waarvandaan de transporten naar Westerbork gingen, daarom hebben ze voor deze locatie gekozen.' Ondanks dat er op deze plek geen verzet was, vindt hij het toch een goede locatie. 'Ik denk dat je altijd weer moet blijven oproepen om in verzet te komen als mensen onrecht wordt aangedaan', zegt Stranders. 'Mensen die misschien niet behoren tot de groep waartoe jij behoort. Als een aansporing tot verzet, dat je als mede Amsterdammers voor elkaar opkomt.' Meer aandacht Een van de bewoonsters vindt de plek juist perfect. 'Ik vind dat Kamp Seedorf altijd zo goed laat zien waar het over moet gaan. Dat we herdenken, de dokwerker is symbool voor herinnering, voor verzet. En hun afbeeldingen zijn altijd heel karakteristiek. 'Ik hoop dat er weer meer aandacht voor komt, zegt een andere buurtbewoonster die met eigen ogen de treinen zag die hier de joden wegvoerden naar Westerbork. . Ook jongeren zijn enthousiast. 'Black and white is altijd leuk', zegt een meisje. Wat het voorstelt weet ze niet maar nu ze het weet vindt ze het mooi: 'Tof dat ze dat doen. Ze komen voor iemand op dus.'

Quote Iedereen moet beseffen dat als je samen sterk staat, je altijd een vuist kunt maken. Daar staat de Dokwerker voor' kamp seedorf over hun kunstwerk

Kunstenaarscollectief Kamp Seedorf vindt deze opdracht een enorme eer. 'We zijn opgegroeid met de februaristaking. Het is hartstikke belangrijk dat het verhaal vertelt blijft worden. Iedereen moet beseffen dat gevaar dichtbij kan zijn en dat als je samen sterk staat altijd een vuist kan maken en iets kan bereiken. Nooit zwichten voor tirannie toch. Dat is voor ons waar De Dokwerker voor staat.'