Dokwerker van Kamp Seedorf op muur in Oost

Kunstenaarscollectief Kamp Seedorf heeft een enorme afbeelding van het beeld van de Dokwerker geplaatst op een van de muren vlakbij het Muiderpoortstation in Oost, op de kruising van de Celebestraat en de Insulindeweg. De Dokwerker is het symbool van de Februaristaking in de Tweede Wereldoorlog.

Jaarlijks is op 25 februari de herdenking van de Februaristaking. Dat is op het Jonas Daniel Meijerplein waar ook het beeld staat van de Dokwerker.

De staking was het enige massale en openlijke protest tegen de Jodenvervolging in bezet Europa. Aanleiding van de staking waren de eerste razzia's in Amsterdam waarbij honderden Joodse mannen opgepakt werden.

De Februaristaking was een staking op 25 en 26 februari 1941 die begon in Amsterdam en zich uitbreidde naar een aantal andere steden in het land. Het was de eerste grootschalige verzetsactie tegen de Duitse bezetter in Nederland.

De muur is eigendom van ProRail. Woordvoerder Willem van Ewijk zegt hierover: 'ProRail heeft geen opdracht gegeven tot deze beschildering, maar we zijn blij verrast door deze interpretatie van De Dokwerker. Kijk, het is zeker niet de bedoeling dat iedereen zomaar op onze muren gaat schilderen. Wij halen muurschilderingen ook weg, als het aanstootgevend is bijvoorbeeld. Maar wij zoeken ook naar manieren om meer kunst in de buurt van het spoor te krijgen. Als je een goed idee hebt voor een kunstwerk in de buurt, op ProRail terrein, of op een muur bij het spoor: meld je eerst bij ProRail zodat we samen, en met bijvoorbeeld de buurt, een plan kunnen maken.'

Prorail wil kunstwerk behouden

'We zijn echt onder de indruk en zien gelukkig ook positieve reacties van omwonenden. Het is deze maand 80 jaar geleden dat de februaristaking begon in Amsterdam. Een heldhaftig protest tegen de Jodenvervolging. De Dokwerker is het monument dat ons daaraan herinnert. Door de muurschildering van Kamp Seedorf gaat het werk van Mari Andriessen nog meer leven. En dat op een symbolische plek, in een belangrijk jaar. Wij willen dit als ProRail dus ook graag op deze muur laten staan.'