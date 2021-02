Mogelijk behoorlijk winters weekend met veel sneeuw

Zaterdag is in het noorden al kans op wat winterse neerslag. Zondag valt er volgens sommige berekeningen behoorlijk wat verse sneeuw in een groot deel van het land. In de zuidelijke provincies gaat het om een paar centimeter, in het midden van het land is 5 tot 10 centimeter mogelijk en in het noorden zijn er zelfs uitschieters naar plaatselijk 20 centimeter sneeuw. Of het daadwerkelijk tot sneeuw komt is dus nog verre van zeker.

Witte wereld en winterse kou?

In de scenario’s waarin het flink zal sneeuwen krijgen we vanaf zondag ook te maken met echte winterkou en is er kans op ijsdagen waarbij de maximumtemperatuur de hele dag niet meer boven het vriespunt uitkomt. In het noorden van het land is de kans op ijsdagen volgens die computerberekeningen aan het begin van week zelfs 80%. Het zuiden en midden maakt 30 tot 50% kans op ijsdagen.

Wanneer de temperatuur niet of nauwelijks meer boven het vriespunt uitkomt, is er ook een grote kans dat de sneeuw voor langere tijd blijft liggen. In de nachten koelt het nog verder af en kan het op grote schaal flink vriezen. Dit betekent dat de minimumtemperatuur lager dan -5 graden uitkomt en tijdens sommige nachten kan het kwik zelfs onder -10 graden duiken.

Dit koude scenario met kans op strenge vorst kan na het weekend best een tijdje aanhouden. Op ijsbaantjes, ondergelopen weilanden en ondiepe plassen kan dan een ijsvloer ontstaan.

Om het winterse plaatje compleet te maken staat er ook nog een stevige noordoostenwind en is het buiten koud en guur. Ook kan er af en toe nog wat verse sneeuw vallen.

Computerberekeningen

Of dit koude scenario uitkomt is dus nog sterk de vraag. Voor komende week is er namelijk ook een aantal scenario’s en computerberekeningen waarbij het wel kouder wordt, maar de winterkou niet zo stevig doorzet als in het eerder geschetste beeld.

Net als afgelopen weken houden we dan kwakkelweer met een afwisseling van zachte en koude dagen. Er zijn zelfs berekeningen die een groot deel van het land komende week in de zachte lucht laten, waarbij het in het zuidwesten zelfs 10 graden boven nul kan worden.