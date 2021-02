Aanleg voorrangspleinen Zuiderzeeweg voor nieuwe Sluisbuurt: 'Je moet een stukje omfietsen'

Naast de voorrangspleinen op de Zuiderzeeweg komen nieuwe fietspaden en bomen. 'De vorige keer dat jullie hier waren we bezig met het opbreken van de bestaande situatie, daarbij hebben we de oude fietspaden weggehaald en omleidingsroutes ingesteld', vertelt omgevingsmanager Roelof Veen. 'En op dit moment zijn we juist bezig met het aanleggen van de nieuwe structuren op de weg.'

Een regenachtige dag kan zo z'n voordelen hebben volgens een voorbijganger die vaak langs het werkterrein komt. 'Als het droog is en er staat veel wind dan heb je een gigantische zandverstuiving.'