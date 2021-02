Bewoners teleurgesteld over uitstel proef autoluwe Weesperstraat

Bewoners die al jaren strijden voor een autoluwe Weesperstraat zijn boos. De gemeente zou de drukke Weesperstraat als proef voor zes weken afsluiten voor doorgaand verkeer en onderzoeken wat de effecten zijn. Maar dat wordt uitgesteld. Door de coronacrisis zijn de meetresultaten niet representatief, want het is veel minder druk.

'Het is verschrikkelijk', zegt Cliff van Dijk, van bewonersorganisatie Amsterdam Autoluw. 'Hoe lang zijn we hier al niet mee bezig? Het is één van de slechtste straten van Amsterdam en we hopen dat onze buurt, die nu op een verschrikkelijke manier in tweeën is gesneden, weer een leefbare buurt kan worden.'