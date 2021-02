Er komt een dik pak sneeuw in Amsterdam: wat kunnen we verwachten?

De weervoorspellers zijn het met elkaar eens. Het gaat hard vriezen en er komt sneeuw, veel sneeuw. Ook in Amsterdam. 'Lokaal wel 20 tot 25 centimeter', voorspelt Jaco van Wezel van Weeronline . En dat is nog niet alles, de sneeuw is niet in een dagje weer weg. Het lijkt erop dat de temperatuur minimaal een week ook overdag onder nul blijft.

Onder de lijn van pak 'm beet Den Helder en het Drentse Coevorden is de sneeuw voorspeld. Amsterdam ligt er midden in, dus kunnen we hier ook onze borst natmaken. Alleen in de noordelijke provincies Groningen, Friesland en Drenthe lijkt het mee te gaan vallen. Het KNMI heeft nu al code geel uitgeroepen voor de komende dagen.

Wat en wanneer precies kunnen we in Amsterdam verwachten de komende dagen?

Zaterdag overgangsdag

Morgen is een overgangsdag tussen het zachte weer van deze week en het winterweer dat gaat komen. Vanuit het noordoosten verspreidt de koude lucht zich vervolgens over het land.' In eerste instantie is de temperatuur overal nog boven het vriespunt en in het zuiden kan het nog 6-7 graden worden. In Groningen wordt het maximaal 1 graad, maar in de middag gaat het kwik geleidelijk onderuit.'

Vanaf zaterdag avond kans op gladheid

De neerslag valt in het zuiden als regen, maar hoe noordelijker de neerslag komt, des te winterser de neerslag is. In het overgangsgebied tussen sneeuw en regen is grote kans op ijzel. De kans op ijzel is het grootst in het oosten van Brabant en het noorden van Limburg. In het zuiden van Limburg valt ‘gewoon’ regen. Maar ook in Amsterdam is het oppassen geblazen, het kan glad worden.