Sneeuw op het dak kan wedstrijd Ajax-Utrecht bedreigen

Zondag staat Ajax - FC Utrecht op het programma. Of die wedstrijd doorgaat is vanwege de te verwachten sneeuwval de vraag. Ondanks dat het dak dicht kan en het veld wel bespeelbaar zal blijven let de KNVB ook op de veiligheid van spelers, staf en betrokkenen. Al eerder werd een wedstrijd in de Arena afgelast door sneeuw.

Dat was Ajax - AZ in 2005 . Op last van de politie en brandweer werd die pot afgelast omdat er teveel sneeuw op het dak lag. Dat leverde gevaarlijke situaties op. Een paar glasplaten op lager gelegen delen van het stadion braken door vallend ijs en sneeuw. De politie zette toen ook de directe omgeving van de, toen nog Amsterdam ArenA, af wegens het gevaar van sneeuw en ijs op het dak van het stadion dat af en toe naar beneden schoof. De KNVB heeft al een aantal wedstrijden van zaterdag vervroegd. Morgen buigt de voetbalbond zich over het programma van zondag, onder meer Ajax - Utrecht dus. 'Ondanks dat er zonder publiek wordt gespeeld, wordt er in het geval van extreem weer uiteraard ook altijd rekening gehouden met de spelers en anderen die wel naar het stadion moeten komen en de omstandigheden op de velden om te kunnen voetballen', aldus de KNVB in een verklaring. In overleg met de clubs en ESPN besloten om de wedstrijden FC Emmen-AZ te vervroegen naar 14.00 uur, sc Heerenveen-Vitesse naar 16.30 uur en PEC Zwolle-RKC Waalwijk naar 14.00 uur. Geen algehele afgelasting Gisteren gaf een woordvoerder van de voetbalbond al aan in contact te staan met de clubs, maar dat er geen algehele afgelasting van de speelronde zou komen. 'Het scheelt dat we geen rekening hoeven te houden met publiek wat naar de wedstrijd komt. Maar we letten ook op de veiligheid van spelers, staf en andere betrokken.'

Op voorhand lijkt de kans toch klein dat Ajax - FC Utrecht zondag niet doorgaat. Er wordt in Nederland veel sneeuw verwacht, lokaal tot wel twintig centimeter. De Johan Cruijff ArenA is echter voorzien van een dak. Erik ten Hag vreest dan ook niet dat het duel wordt uitgesteld. 'We hebben een dak', vertelt hij in De Telegraaf. Eerder werden duels vanwege de sneeuw in de ArenA toch afgelast, omdat het voor de fans vrijwel onmogelijk was om veilig het stadion te bereiken. Vanwege corona zal dat nu niet het geval zijn.