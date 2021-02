Stad maakt zich op voor dik pak sneeuw: '2,5 miljoen kilo zout voor A'damse wegen'

Hoeveel centimeter sneeuw er precies gaat vallen is nog even afwachten, maar in de stad worden alvast de nodige voorbereidingen getroffen. 'Er ligt hier tweeënhalf miljoen kilo zout voor de wegen van Amsterdam.'

De meeste Amsterdammers verheugen zich op het winterwonderland, maar het moet natuurlijk wel veilig blijven. Daarom bereidt de gladheidsbestrijding van de gemeente zich goed voor, zodat we als het moet nog veilig over de weg kunnen. 'We hebben voldoende zout op voorraad', vertelt Erik Neumeier, coördinator sneeuwbestrijding.

Op de hoofdwegen, de tram- en busbanen en hoofdfietspaden wordt er gestrooid, maar in binnenbuurten en op stoepen niet. 'Help je buurvrouw die wat ouder of slechter ter been is. En maak hun straatje schoon. Haal zout bij de supermarkt', luidt het advies.

Bij de landijsbaan in Landsmeer kijken ze ook uit naar het winterweer, maar dan niet naar de sneeuw. Dat verpest namelijk de kans op een dikke laag ijs. 'Als er geen sneeuw valt en het is -5, dan moet deze ijsvloer zeven centimeter zijn. Dan kan de jeugd erop', aldus ijsmeester René Segers.