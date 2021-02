Vanavond eerste sneeuw, 10 tot 20 centimeter verwacht

In eerste instantie kan er een beetje regen vallen, maar binnen een paar uur zal de regen over gaan in sneeuw vanavond meldt Weeronline.nl. 'In de randstad zal het halverwege de avond wit worden.'

In de nacht naar zondag breidt het sneeuwgebied zich uit naar het noorden en gaat het in het hele land, met uitzondering van het uiterste noorden en zuiden, sneeuwen. Op grote schaal valt tussen 10 en 20 centimeter sneeuw.

Voorbereidingen

De gladheidsbestrijding van de gemeente bereidt zich goed voor, zodat we als het moet nog veilig over de weg kunnen. De meeste Amsterdammers verheugen zich op het winterwonderland, maar het moet natuurlijk wel veilig blijven. 'We hebben voldoende zout op voorraad', vertelt Erik Neumeier, coördinator sneeuwbestrijding.'Er ligt hier tweeënhalf miljoen kilo zout voor de wegen van Amsterdam.'

Op de hoofdwegen, de tram- en busbanen en hoofdfietspaden wordt er gestrooid, maar in binnenbuurten en op stoepen niet. 'Help je buurvrouw die wat ouder of slechter ter been is. En maak hun straatje schoon. Haal zout bij de supermarkt', luidt het advies.

Kans op gladheid

Het KNMI heeft voor morgen code oranje afgegeven, omdat de kans dat het glad wordt erg groot is. De neerslag valt in het zuiden als regen, maar hoe noordelijker de neerslag komt, des te winterser de neerslag is. In het overgangsgebied tussen sneeuw en regen is grote kans op ijzel. De kans op ijzel is het grootst in het oosten van Brabant en het noorden van Limburg. In het zuiden van Limburg valt ‘gewoon’ regen. Maar ook in Amsterdam is het oppassen geblazen, het kan glad worden.