Olijfbomen Mr. Visserplein krijgen winterjas: 'Net alsof er 25 lolly’s staan'

De olijfbomen op het Mr. Visserplein worden ingepakt tegen de de kou. 'De Spaanse olijfbomen kunnen best tegen een stootje, maar in combinatie met vorst en harde oostenwind is het net iets te veel voor de bomen', zegt bomenexpert Hans Kaljee.

Ook in Midden- en Noord-Spanje, waar de bomen vandaan komen, kan het heel koud zijn. 'Het zijn hele taaie rakkers. Maar de Nederlandse kou in combinatie met een harde oostenwind vinden ze niet leuk', aldus Kaljee. 'Als de schrale oostenwind langs de blaadjes raast dan vriezen ze echt kapot.'

Dikke winterjas

De laatste keer dat de bomen werden ingepakt was in 2018. De bomen zullen ongeveer twee weken hun 'jasje' aanhouden. 'De stof is een soort katoenen tentendoek, zodat de wind afgeremd wordt en de bomen niet uitdrogen.' Kaljee denkt dat de bomen het niet hinderlijk vinden dat ze zijn ingepakt. 'Die bomen vinden het wel fijn dat ze een jas aanhebben.'

Oudste bomen van de stad

De bomen zijn de oudste bomen van Amsterdam. Ze zijn naar schatting tussen de 250 en 300 jaar oud. Daarmee zijn ze nog relatief jong, want olijfbomen kunnen zo'n 2000 jaar oud worden. In de zomer komen er olijven aan die geplukt kunnen worden. Maar het is niet aan te raden om die olijven te plukken. 'Die zijn keihard, daarvoor moeten ze eerst bewerkt worden', waarschuwt Kaljee.