Grote kans op dooi na het weekend

Hoewel het de komende dagen nog heel hard gaat vriezen, wordt de kans steeds groter dat er aan die extreme kou na het weekend een eind komt. Toch kan het nog wel even duren voordat sneeuw en ijs echt verdwijnen, omdat het in de nachten mogelijk blijft vriezen.

In de afgelopen dagen was het volgens veel meteorologen onduidelijk wat er na het komende weekend zou gebeuren met het weer. Het kon twee kanten op: of nog meer kou, of toch warmere temperaturen. Dat laatste lijkt het nu te gaan worden. Weeronline.nl meldt vanochtend dat hun weermodellen een kans van 70 procent geven op dooi overdag.

Begin volgende week draait de wind en komt er mogelijk zelfs zachte lucht vanuit het zuiden onze kant op. Ook neemt dan de kans op neerslag toe. De temperatuur kan overdag oplopen tot 7 graden, zo is de verwachting nu.

Maar tot die tijd blijft het dus flink koud. Tot en met zaterdag blijft het vriezen, ook overdag. In de nachten kan het, ook in Amsterdam, wel -10 worden.