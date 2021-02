Man die vaarverbod Prinsengracht negeerde 'schaamt zich kapot'

De man die vanochtend in zijn bootje het ijs op de Prinsengracht kapot maakte heeft veel spijt. Dat zegt stadsfotograaf Thomas Schlijper.

Hij sprak de man nadat de boot was aangelegd. 'Ik bleek hem te kennen', vertelt Schlijper. Het is gewoon een hele normale man. Hij stond te stamelen en zei: "Ik wilde mijn bootje eigenlijk naar de overkant van het IJ brengen voordat het ging vriezen". Hij schaamde zich kapot en zei dat hij het niet had moeten doen.'

Door een omstander werd de man tijdens het varen uitgescholden. 'Die omstander ging helemaal door het lint en heeft hem ook goed de les gelezen. Op zijn Amsterdams. En daar is hij ook wel een beetje van geschrokken', zegt de fotograaf.

Een agent heeft de man een boete van 250 euro gegeven.