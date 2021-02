Michiel de Ruijtertunnel weekendnachten weer open: 'De werkzaamheden gaan soepel'

De werkzaamheden aan de Michiel de Ruijtertunnel lopen op schema. Eind november zijn ze hier gestart met het aanbrengen van brandwerende platen om de tunnel brandveiliger te maken. De tunnel was elke avond/nacht afgesloten voor verkeer maar nu het werk zo voorspoedig verloopt blijft de Michiel de Ruijtertunnel in het weekend open.

'Het werk verloopt soepel', vertelt projectleider Ninke Hanenberg in het AT5-programma Het Verkeer. 'We zien dat we alle werkzaamheden 's nachts netjes op tijd kunnen afronden en de tunnel dagelijks op tijd wordt opengesteld.' Dat is dan ook de reden dat de tunnel in de weekendnachten weer open kan. 'We hoeven de weekenden niet meer in te zetten als buffer om eventuele vertragingen op te vangen', legt Hanenberg uit.





Wat opvalt als we voorbijgangers interviewen is dat er heel veel bewondering is voor de werkmannen. 'Chapeau dat je 's nachts hier staat te werken en daarmee het verkeer een stuk minder ontregelt', vertelt één van hen. 'Ik zou het niet kunnen maar ik heb heel veel respect voor ze. We hebben ze nodig', vertelt een ander. Een taxichauffeur die we spreken geeft aan geen moeite te hebben met de werkzaamheden. 'Wij hebben er geen last van want wij hebben ontheffing', vertelt hij. Taxichauffeurs die aangesloten zijn bij de TTO en een (zelfstandige) Lijnbusbaanontheffing hebben, mogen gebruik maken van het busplatform

Projectleider Ninke Hanenberg

Kijkersvraag Eén van de voorbijgangers vraagt zich af hoe het met de werkmannen gaat en of er wel gewerkt kan worden met deze winterse omstandigheden. Met haar voeten in de sneeuw legt Hanenberg uit dat de werkzaamheden voor korte tijd zijn gestaakt. 'Het kan in de nacht echt wel heel koud worden, zeker in deze tunnel waar de wind ook nog wel eens doorheen kan waaien en dan is het eigenlijk gewoon niet te doen.' Vanaf maandag 15 februari worden de werkzaamheden hervat.

Omleidingen Op 31 augustus 2021 zijn de werkzaamheden aan de Michiel de Ruijtertunnel klaar. Tot die tijd is de tunnel van maandag tot en met vrijdag tussen 22.00 uur en 06.00 uur afgesloten. Autoverkeer wordt omgeleid via de Valkenburgerstraat - Weesperstraat - Stadhouderskade - Nassaukade (S100) en via de A10.