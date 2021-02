Oscar Hammerstein: 'Ik was anonieme advocaat van kroongetuige'

Voormalig advocaat Oscar Hammerstein is een tijd lang raadsman van kroongtuige Nabil B. geweest. Hij deed zijn werk anoniem, nadat de eerdere advocaat van B., Derk Wiersum, werd vermoord.

Vlak na die moord gaf Hammerstein in een interview aan dat 'alle advocaten in Nederland zich nu beschikbaar moeten stellen'. De kroongetuige zou niet zonder advocaat moeten komen te zitten, vanwege de dreiging richting zijn vertegenwoordiging, zo vond Hammerstein.

Benaderd door Nabil B.

Enkele weken later werd Hammerstein zelf door Nabil B. benaderd, zo vertelt hij in een interview met Het Parool. Hij kreeg de vraag of hij de verdediging wél op zich wilde nemen.

'De kroongetuige zelf, de onderzoeksrechter, de deken: allemaal hadden ze advocaten benaderd, maar niemand wilde', vertelt Hammerstein in het interview. 'Ik zei ja, onder voorwaarde dat mijn beloning en beveiliging geregeld zouden worden. Niet zozeer voor mezelf, maar voor mijn kantoor.'

Wissel van verdediging

Na een half jaar stopte Hammerstein met de verdediging. Nabil B. ruilde hem in voor de advocaten Onno de Jong en Peter Schouten en juridisch adviseur Peter R. de Vries. Over die wissel van verdediging lopen nog steeds procedures.

Oscar Hammerstein is inmiddels gestopt als advocaat. De 66-jarige Amsterdammer is veertig jaar advocaat geweest en vindt het 'mooi geweest'.