Een politiecamera vlak voor je raam, schendt dat je privacy?

24-uur per dag in de gaten gehouden worden door een camera van de gemeente, daar is Iwan Leeuwin bang voor. Sinds 22 januari hangen er camera's in zijn straat. Leeuwin is bang voor zijn privacy, maar de politie blijkt minder te kunnen zien dan het lijkt.

AT5 probeerde zelf uit wat deze camera dan precies zou zien en dat is te zien op de foto hieronder.

Op 22 januari komt Iwan Leeuwin net thuis, als hij twee mannen een camera ziet ophangen naast zijn keukenraam. Die wordt in opdracht van de burgemeester geplaatst als reactie op de beschoten woningen , eerder die week. Maar omdat de camera recht bij hem naar binnen lijkt te schijnen, neemt Leeuwin direct contact op met de gemeente. Hij maakt zich zorgen om zijn privacy.

Maar de politie ziet minder dan Leeuwin denkt, blijkt als AT5 de burgemeester om uitleg vraagt. Ze hebben weldegelijk rekening gehouden met de privacy van de omwonenden. De camera is volgens een woordvoerder bedoeld om het plein te filmen en niet de woningen. Daarom zijn de woningen waarbij je mogelijk naar binnen zou kunnen kijken, afgeschermd met een zwarte balk. Zoals te zien op de foto hieronder.

Leeuwin heeft op zich geen bezwaar tegen het plaatsen van de camera, maar hij vindt het niet prettig dat hij zo dicht bij zijn woning hangt. En daarom zou hij het liefst zien dan de camera wordt verplaatst.

Communicatie is belangrijk

Het ophangen is niet helemaal volgens de regels gegaan, zegt hoogleraar privacyrecht Rob van der Hoven van Genderen. Hij zegt dat bewoners altijd van te voren op de hoogte moeten worden gebracht en dat duidelijk moet zijn wat er met de gegevens van de camera gebeurt.

Een woordvoerder van de burgemeester laat in een reactie weten dat de camera met spoed is geplaatst en dat er daarom vooraf geen communicatie mogelijk was. Daarnaast worden de camerabeelden altijd behandeld volgens het vier-ogen principe. De persoon die de beelden kan bekijken staat altijd onder supervisie.

Leeuwin maakt zich nog altijd zorgen over de camera en manier waarop die geplaatst is. Hij heeft, nu hij weet dat zijn woning niet te zien is, wel besloten om zich neer te leggen bij de beslissing.