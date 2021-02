Stadsbestuur stemt in met advies bruggen over IJ

De gemeente stemt in met de komst van meerdere bruggen over het IJ. Het stadsbestuur neemt het eindadvies van de commissie die onderzoek deed naar de mogelijke toekomstige verbindingen tussen Noord en de rest van de stad over.

De commissie adviseerde om twee bruggen aan te leggen, één aan de oostkant (tussen de Johan van Hasseltweg en het Azartplein) en één aan de westkant (tussen de NDSM-werf en de Haparandadam). Daarnaast adviseerde de commissie om een voetgangerstunnel vanaf het Centraal Station naar Noord aan te leggen en de Amsterdamsebrug aan te passen, zodat deze geschikt wordt voor grotere stromen fietsers en openbaar vervoer.

'Onvermijdelijk'

Volgens de Belgische hoogleraar Alexander D’Hooghe, die voorzitter van de commissie is, zijn de nieuwe verbindingen onvermijdelijk. Het aantal fietsers en voetgangers zal de komende jaren blijven groeien, zowel aan de centrumzijde als noordzijde. Volgens de commissie waren tunnels als alternatief niet mogelijk, omdat deze te diep zouden komen te liggen en dus te steil zouden worden voor fietsers.

Het stadsbestuur neemt ook het advies over om de Passenger Terminal Amsterdam (PTA) te verplaatsen naar de Coenhaven. Daarmee wordt afgeweken van het coalitieakkoord, waarin staat dat de inzet is om PTA buiten Amsterdam te verplaatsen. Het stadsbestuur laat echter zwaar wegen dat het advies van de commissie een samenhangend totaalpakket vormt. Nader onderzoek moet uitwijzen of de verplaatsing van de PTA haalbaar is.

Inrichtingsplan

Het stadsbestuur gaat nu samen met direct betrokken partners (provincie Noord-Holland, Vervoerregio Amsterdam, Centraal Nautisch Beheer en Port of Amsterdam) een definitief inrichtingsplan maken. Naar verwachting wordt dat plan eind dit jaar aan de gemeenteraad voorgelegd.