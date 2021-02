Verhit debat in gemeenteraad over nieuw evenementenbeleid

Verschillende politieke partijen botsen over hoe om te gaan met festivals en andere grote evenementen in de stad. Hoewel burgemeester Halsema onlangs nog had voorgesteld om in alle rust en zonder polarisatie toe te werken naar een definitief besluit was daar vanmiddag in de commissie Algemene Zaken weinig van te merken.

En dat leidde tot verwondering bij de burgemeester: 'Aangezien we terugkijken op een jaar zonder evenementen en de jaren ervoor sprake was van een afname van grote evenementen. Ook dit jaar is het bepaald niet kansrijk dat grote evenementen doorgang kunnen vinden', aldus Halsema, die benadrukt dat de sector zich ook moet kunnen herstellen van de coronacrisis.

Festivallocaties

De burgemeester wil daar de komende twee jaar voor gebruiken, zodat in 2023 een nieuw beleid kan worden vastgesteld. In de tussentijd moet uitgebreid gesproken worden met verschillende partijen uit de sector en met bewoners, die al jaren klagen over (geluids)overlast. Een aantal plekken levert veel discussie op, zoals het Westerpark, de Gaasperplas, Tuinen van West en het N1-terrein in Westpoort.

Dat het dossier politiek gevoelig ligt, blijkt wel uit de interactie tussen sommige raadsleden vanmiddag. D66, GroenLinks en de VVD (pro-festivals) botsten met de SP, Partij voor de Dieren, en de ChristenUnie. Hoewel niet fysiek in één raadszaal aanwezig, werd over en weer gesneerd om de standpunten nog maar eens kenbaar te maken.

Schaarse ruimte

Hoewel buurtbewoners van de locaties waarover gesteggeld wordt hun bezwaren kenbaar hadden gemaakt, wil het college onder aanvoering van Halsema toch toewerken naar het vaststellen van het definitieve beleid in 2023. De burgemeester deed wel een appèl op alle partijen in de raad. Het is volgens haar van groot belang dat gesprek in alle redelijkheid gevoerd wordt. 'Dat kost tijd.'

'Wij kampen met grote en toenemende schaarse ruimte in de stad, waardoor omwonenden vaker klagen over overlast, voor 80 procent geluidsoverlast', zei de burgemeester, die benadrukte dat omwonenden het belang hebben om gevrijwaard te zijn van die geluidsoverlast. 'Tegelijkertijd denk ik dat niemand zal bestrijden dat evenementen van grote betekenis voor de cultuur en voor de jongeren in onze stad zijn.'