Geen gejuich om Click & Collect: 'Ik ken geen winkelier die dit een oplossing vindt'

Ook eigenaar van de kledingwinkel Penny Lane ziet geen verschil in omzet na het starten met het afhalen. 'Ik ken geen winkelier die dit een oplossing vindt', zegt hij. 'De enige oplossing is dat de winkels weer open gaan.'

'Het zet geen zoden aan de dijk voor ons', zegt Maaike van Gelder, eigenaar van De Kinderfeestwinkel. 'Ik hoopte dat mensen meer gingen kopen, maar het is hetzelfde als toen we het bezorgden. Er is gewoon niet veel veranderd qua omzet.'

Financieel helpt het dus niet veel, maar wel helpt het enigszins met het onderhouden van het klantcontact. 'De reacties zijn heel leuk', zegt Kenbeek, 'Mensen willen toch nog even hallo zeggen aan de deur.' Van Gelder: 'We willen wel graag open blijven voor onze vaste klanten en mensen die alles bij ons proberen te kopen in plaats van online.'

Ook blijven de ondernemers creatief. Zo had Maaike van Gelder vandaag een livestream waarin mensen mee werden genomen door de winkel, en konden reageren als ze kleding wilden kopen. 'Als het niet zoveel geld zou kosten, dan is het creatief zijn en denken in oplossingen leuk', aldus Roger. 'Maar nu voelt het niet meer goed. We hebben al zoveel dingen geprobeerd en iedere keer levert het weinig op. Het staat in geen verhouding met hoe het was met de winkel open.'