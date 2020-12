Stad NL V Winkeliers in verwarring: 'Een pakje muizengif verkopen is geen probleem denk ik'

De lockdown is een harde klap voor de ondernemers in de stad. Ook heerst er veel verwarring bij winkeliers. Zeker toen grote ketens zoals Action en Wibra vanochtend gewoon opengingen. 'Het is allemaal niet duidelijk.'

Een bloemenwinkel in Oud-West en een ijzerhandel in de Spaarndammerbuurt zijn vanochtend ook 'gewoon' open gegaan. Onder voorwaarden dan. 'We zijn half open zeg maar', zeggen Jacky en Rachel van de bloemenwinkel aan de Bilderdijkstraat. 'We hebben akkoord gekregen dat we wel buiten mogen verkopen. Vandaar dat we ook een lint gespannen hebben.'

Quote 'Nou ik verkoop ook zeep. Is dat dan ook essentieel?' Tony Peetoom, eigenaar ijzerhandel

Ook Tony Peetoom, die een ijzerhandel in de Spaarndammerbuurt heeft, is open, zodat mensen hun 'categorie-1' vuurwerk kunnen ophalen dat ze hebben besteld. Maar ook verkoopt hij nog wat vanachter zijn toonbank in de open pui. 'Af en toe een pakje muizengif, als de mensen helemaal onder de muizen zitten, kan ik wel een pakje verkopen, dat is geen probleem denk ik.' Peetoom weet ook niet precies waar hij aan toe is. 'Het is allemaal niet duidelijk. Want nu gaat de Action weer open omdat die zeep verkoopt ofzo. Nou ik verkoop ook zeep. Is dat dan ook essentieel? Dat vraag ik me dan af. '

Jacky en Rachel in hun bloemenwinkel

Jacky en Rachel weten in ieder geval dat ze goed zitten. 'Vanmorgen en gisteren zijn de handhavers langs geweest om te checken of we alles volgens de regels doen.' En dat deden ze. Ze hopen zo toch nog wat te verkopen en er voor hun klanten te zijn. Aan het begin van de middag maakte het kabinet bekend dat de regels voor 'essentiële' winkels worden aangescherpt. Alleen winkels die in hoofdzaak levensmiddelen, drogisterijartikelen en diervoeding verkopen, mogen open blijven. Die zouden 70 procent van de omzet moeten bedragen. De Hema, Action en de Wibra besloten daarop toch de deuren te sluiten.