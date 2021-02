Schiphol maakte vorig jaar 563 miljoen euro verlies

Het aantal reizigers in 2020 is, zoals in januari van dit jaar al geschat werd, met ruim zeventig procent gedaald. Volgens Schiphol had de pandemie een 'ongekende impact'.

Het aantal landende en vertrekkende vliegtuigen lag in 2020 op 227.304. Dat was een daling van 54,2 procent ten opzichte van 2019. Het vrachtvolume daalde met 8,2 procent naar 1,4 miljoen ton.

'Wij bevinden ons momenteel in een lockdown, maar de algemene vooruitzichten voor 2021 zijn positief, hoewel er sprake is van grote onzekerheden', zegt CEO Dick Benschop. 'Reisprotocollen op basis van testregimes en intensivering van vaccinaties in plaats van reisverboden en quarantainemaatregelen zullen bepalend zijn voor de weg voorwaarts.'