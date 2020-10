Duizenden vaste banen op Schiphol op de tocht: 'Het is echt een drama'

Ook Fatima Castro Reis leeft in onzekerheid. Het is onduidelijk of ze tijdens de feestdagen nog wel een baan heeft. Dat terwijl ze al bijna 13 jaar op Schiphol werkt, als voorvrouw van de schoonmaakploeg in Terminal 1.

Spanning op de werkvloer

Maar nadat er eerst uitzendkrachten naar huis gestuurd werden, moet er nu ook gesnoeid gaan worden in de vaste contracten. 'Er is echt spanning daar', vertelt ze over de sfeer op de werkvloer. 'Niemand weet wat er gaat gebeuren. Iedereen praat erover, het is echt een drama.'

'Kennis en kunde blijft nodig'

Volgens Joost Doesburg van vakbond FNV is de siuatie nijpend voor al het grondpersoneel op Schiphol. 'Er werkten hier in het verleden 68.000 mensen. Het kan zomaar eens zijn dat we 35.000 banen gaan verliezen. Dus dat we naar meer dan een halvering gaan van de werkgelegenheid.'

Doesburg vindt dat de salarissen van alle bagagemedewerkers, beveiligers en platformmedewerkers betaald moeten worden door de overheid. Vanuit het derde steunpakket dat beschikbaar is gesteld.

Want straks is hun kennis en kunde namelijk weer hard nodig, denkt hij, als mensen na corona weer het vliegtuig pakken.