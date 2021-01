Zo'n zeventig Britten geweigerd bij paspoortcontrole op Schiphol

Dat laat een woordvoerder van de Koninklijke Marechaussee weten aan AT5. Sinds 1 januari geldt er een inreisverbod voor landen buiten de EU. Door de Brexit geldt die regel ook voor inwoners van Groot-Brittannië. Tijdens de paspoortcontrole worden ze ondervraagd, ze lopen dan het risico op de eerstvolgende vlucht weer terug te moeten.

Waanzin

Vanwege de Britse variant van het coronavirus, die besmettelijker is en in Engeland en Ierland voor enorme aantallen coronapatiënten zorgt, reageren politici verontwaardigd op het grote aantal vliegtuigen uit Groot-Brittannië dat nog steeds dagelijks in Nederland aankomt. 'Gaat het #OMT naast een avondklokadvies ook advies over vluchten uit het VK geven? Dit is waanzin', twittert PvdA-raadslid Dennis Boutkan.

D66-Kamerlid Jan Paternotte spreekt van een 'serieus risico'. Hij wil onder meer dat het aantal vluchten omlaag gaat. 'Als we Britse variant serieus willen afremmen, kan dan niet zonder veel meer werk te maken van de import.'

Geweigerd

De woordvoerder van de Marechaussee zegt dat toeristen in ieder geval standaard geweigerd worden. Britten met een Nederlandse verblijfstatus, Britten met een essentieel beroep (zoals journalisten) of Britten die vanwege dringende familieomstandigheden komen mogen wel het land in.

'De Britse autoriteiten en de ambassades hebben die regels ook gecommuniceerd, dus over het algemeen zijn reizigers op de hoogte', zegt de woordvoerder. 'Maar je ziet toch dat niet iedereen dat is.' Hoeveel Britten er dit jaar wel naar Nederland zijn gekomen kan hij niet zeggen.

Naast de essentiële reden is er ook een negatieve uitslag van een coronatest nodig om Nederland in te mogen.