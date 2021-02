Gemeente trekt bijna twaalf miljoen uit voor intensivering schuldhulpverlening

De gemeente komt met een noodhulppakket voor mensen met schulden of die in de schulden dreigen te komen. Met onder andere een uitbreiding van de al bestaande regelingen, extra inzet van sociaal raadslieden en ondersteuning voor lokale voedselinitiatieven wil de gemeente zo’n 11,8 miljoen reserveren voor mensen die door corona in de problemen zijn geraakt.

Marjolein Moorman, wethouder Armoede, stelt in haar brief aan de raad dat het een zwaar jaar is geweest voor veel Amsterdammers. Het aantal Tozo-aanvragen in de stad ligt op zo’n 40.000, het aantal gestarte schuldhulpdossiers is met zo’n 12 procent gestegen en het aantal mensen dat afhankelijk is van de voedselbank is sinds de coronacrisis met ongeveer met 42 procent gestegen. Ook is er een stijging van 16 procent in de hulpaanvragen bij sociaal raadslieden, die inwoners helpen met vragen over bijvoorbeeld de bijstandsuitkering.

Quote 'Het duurt even voordat mensen met schulden zich melden, gemiddeld duurt het vijf jaar' marjolein moorman, wethouder armoede

In de brief presenteert wethouder Moorman haar 'corona-offensief' voor de komende twee jaar. Het offensief zet onder andere in op een vroege signalering bij schulden. 'We moeten onze schuldenhulp nu intensiveren', vertelt wethouder Moorman. 'We hebben geleerd van de vorige crisis dat als je niet op tijd ingrijpt, je later veel meer problemen gaat zien. Het duurt even voordat mensen met schulden zich melden, gemiddeld duurt het vijf jaar. Ondertussen stapelen de problemen zich op: baanverlies, geestelijke problemen, stress voor de kinderen.'

Quote 'Het is toch echt belangrijk om te weten dat wij er zijn als je er zelf niet uitkomt' MARJOLEIN MOORMAN, WETHOUDER ARMOEDE

Ze maakt zich vooral zorgen om de groep ondernemers die gewend zijn hun eigen broek op te houden en door corona (een deel van) hun inkomen zijn kwijtgeraakt. 'Dat zijn mensen die niet meteen denken aan gemeentelijke steun. Ze denken: "ik los het zelf wel op", maar het is toch echt belangrijk om te weten dat wij er zijn als je er zelf niet uitkomt.' In de brief staat dat de gemeente door wil met de pilot ‘pauzeknop’ die eind vorig jaar is begonnen en waarbij schulden tijdelijk worden bevroren om mensen de rust te geven een oplossing te vinden. Ook wil gemeente hulp uitbreiden voor economisch daklozen. 'De omvang van deze groep neemt toe, met de coronacrisis als belangrijke oorzaak', valt in de brief te lezen. 'Om economisch daklozen goed te kunnen helpen – en opstapeling van problemen te voorkomen – investeren we extra in schuldhulpverlening specifiek voor deze groep.'

Quote 'We hebben gezien dat de impact van corona heel groot is op onze stad' MARJOLEIN MOORMAN, WETHOUDER ARMOEDE

Lokale voedselinitiatieven kunnen ook op hulp van de gemeente rekenen. Vooral de eerste helft van dit jaar zal de gemeente extra geld uitgeven aan deze initiatieven, omdat 'we verwachten dat de behoefte aan voedselhulp dan nog het grootst is', stelt Moorman. Schuldenhulp intensiveren Het plan behelst een bedrag van 11,8 miljoen euro. Moorman wil deze investeringen bekostigen vanuit de beschikbare middelen binnen de begroting en aanvullende rijksmiddelen vanuit het derde steun- en herstelpakket. De wethouder ziet de investeringen als noodzakelijk. 'We hebben gezien dat de impact van corona heel groot is op onze stad. Daarom moeten we nu intensiveren om erger te voorkomen.'