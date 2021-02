Dokwerker van Kamp Seedorf beschadigd door overgeplakte reclameposter

Het meest recente kunstwerk van Kamp Seedorf, een interpretatie van De Dokwerker, vlakbij het Muiderpoortstation in Oost, is beschadigd door een overgeplakte poster. Het lijkt erop dat de poster doelbewust over het kunstwerk heen is geplakt. De Dokwerker is het symbool van de Februaristaking in de Tweede Wereldoorlog, volgende week 80 jaar geleden.