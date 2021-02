Weer een rafelrandje minder: volkstuin De Vrijbuiters in Zuidoost houdt op te bestaan

Half maart moeten de de huurders van het volkstuincomplex De Vrijbuiters in Zuidoost hun paradijsje voorgoed verlaten. Een vastgoedontwikkelaar heeft de grond gekocht, maar wat precies zijn plannen zijn is niet duidelijk.

'Er is nooit enig contact geweest met de nieuwe eigenaar, je wordt meteen doorverwezen naar de advocaat', vertelt tuinder Carel Muller, die al achttien jaar een tuintje heeft en het vreselijk vindt dat het ophoudt. Hij denk dat de nieuwe eigenaar er appartementen wil bouwen. 'Dit is dure grond, hier tussen aan deze kant van Zuidoost.'

Al jarenlang huren zo’n 30 buurtbewoners voor een prikkie een lapje vruchtbare grond aan de rand van de Bijlmerweide, bij de grens met Diemen. 'Deze tuin is uniek vanwege de vrijheid. Niemand komt je vertellen wat je mag of moet doen. Daarnaast zijn hier allerlei nationaliteiten, het is echt een afspiegeling van de buurt', vertelt tuinder Assata Berkel. 'Het is echt onbegrijpelijk dat zo een mooi stukje natuur van ons wordt afgenomen.'

Volgens tuinder Jozien Veenendaal kan de nieuwe eigenaar niets met de grond. 'De bestemming is groen met eventueel volkstuin. Dan mogen er geen gebouwen komen', vertelt ze. Ze hoopt dat de nieuwe eigenaar alsnog besluit om er weer volkstuin van te maken. 'Misschien dat het jaren leeg staat, of dat er keurige duurdere tuinen komen, we weten het niet. Maar zoals het vroeger was, dat komt niet meer terug.'

Ook stadsdeel Zuidoost vindt het jammer dat de huidige gebruikers weg moeten. Maar volgens hen is alles wel volgens de regels verlopen. 'De grond was van de provincie, die heeft het verkocht. Er lag een huurcontract op met De Vrijbuiters. De ontwikkelaar die de grond heeft gekocht heeft het contract opgezegd. De gebruikers zijn al over deze termijn heen. De rechter heeft ook bepaald dat de gebruikers weg moeten', aldus een woordvoerder.

Sprankje hoop

Er is nog een sprankje hoop. Raadslid Jennifer Bloemberg-Issa van de Partij voor de Dieren heeft schriftelijke vragen gesteld aan de gemeente Amsterdam, deze had namelijk de kans om de grond op te kopen en de tuinders te beschermen.

'De gemeente heeft eerder aangegeven dat er geen volkstuinen mogen verdwijnen. Waarom heeft de gemeente er niet voor gekozen de grond over te nemen en dit groene authentieke gebied in de Bijlmer te beschermen en behouden?', vraagt het raadslid aan het stadsbestuur. 'Misschien dat zij kan regelen dat er ergens een plekje komt voor deze mensen elders in Zuidoost', hoopt tuinder Veenendaal. Maar veel hoop heeft ze niet.