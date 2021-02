Werk aan Oude Haagseweg: 'Ik moet alleen een stukje omfietsen'

De werkzaamheden aan het kruispunt zijn onderdeel van een groter project genaamd 'Westtangent'. De Westtangent is de nieuwe buslijn 369 die Station Sloterdijk met Schiphol verbindt. Deze is reeds in gebruik gegaan en vervangt buslijn 69.

De verbouwing van het kruispunt Oude Haagseweg / Anderlechtlaan is het laatste deel van de Westtangent. Ook wordt het kruispunt veiliger gemaakt. 'We gaan dit meteen in het kader van het Westtangentproject veiliger maken en de oversteekbaarheid van het verkeer en de bussen verbeteren', vertelt projectmanager Mark Peeters.