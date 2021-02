Bouwwerkzaamheden Oosterdokseiland in volle gang: 'Het is altijd levendig'

Op het Oosterdokseiland wordt hard gewerkt aan de bouw van het nieuwe hoofdkantoor van Booking.com en 41 appartementen. Projectleider Grace Huberts vertelt in het AT5-programma Het Verkeer over de werkzaamheden en over de nieuwe toegangsroute naar de parkeergarage Oosterdok.

AT5

Het zonnetjes is doorgebroken en de sneeuw van afgelopen week is langzaam aan het smelten wanneer wij aankomen bij het bouwterrein op het Oosterdokseiland. Met het nieuwe complex op de achtergrond spreekt projectleider Grace Huberts over de voortgang van de bouw. 'De werkzaamheden gaan gestaag', vertelt Huberts. Het winterse weer van de laatste dagen stopte de werkmannen niet. 'Ondanks de slechte weersomstandigheden van afgelopen week zijn we gewoon doorgegaan met de bouw.'

Voorbijgangers reageren wisselend op de bouw van het nieuwe complex en hoofdkantoor. 'Ik heb er geen last van maar ik vind het wel jammer van de horizon, die is weg', vertelt één van hen. Een andere voorbijganger kijkt anders naar de ontwikkelingen in de buurt. 'Het lijkt altijd in beweging te zijn, er gebeurt altijd wel wat...het is levendig.'

Quote 'Het lijkt altijd in beweging te zijn, er gebeurt altijd wel wat' Voorbijganger

Nieuwe inrichting openbare ruimte Naast de bouw van de appartementen en het kantoor wordt ook een deel van de openbare ruimte opnieuw ingericht. Er komt onder andere een groot plein en meer ruimte voor groen. Verder worden de zijstraten van het Oostersdokseiland autoluw waardoor het gebied fiets- en voetgangersvriendelijker wordt.

Ontwerp Oosterdokseiland

Kijkersvraag Een Spaanse student aan het Conservatorium vertelt dat hij de bouw al jarenlang van dichtbij meemaakt. Vanuit het Conservatorium konden studenten en docenten namelijk zo de bouwput inkijken. De student vraagt zich af of hij, als de werkzaamheden klaar zijn, een kijkje kan nemen in de nieuwe gebouwen.



Hierop antwoordt Huberts: 'Het is natuurlijk mogelijk om het openbare deel van Booking.com te bezoeken. Ook is de ruimte voor de gebouwen openbaar en mogen de studenten deze ruimte bezoeken. Studenten zijn dan ook meer dan welkom om langs te komen en muziek te spelen.'

Toegangsroute parkeergarage Oosterdok verplaatst Vanwege de werkzaamheden is de toegangsroute naar parkeergarage Oosterdok verplaatst. De Oosterdoksstraat is afgesloten en autoverkeer kan de parkeergarage bereiken via de De Ruijterkade. Dit blijft zo tot de zomer van 2021. Naar verwachting zijn de werkzaamheden op Oosterdokseiland medio 2022 klaar.