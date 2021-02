Kruispunt Loosdrechtdreef wordt aangepakt: 'Zorgt voor betere verkeersdoorstroming'

Het kruispunt Loosdrechtdreef wordt vernieuwd en schuift op richting de Gaasperdammertunnel. Ook wordt de dreef twee meter verlaagd. Dit moet voor een betere verkeersdoorstroming zorgen. Vandaag is de dooi ingetreden, maar toen we met het AT5-programma Het Verkeer een kijkje kwamen nemen stonden de werkmannen nog in een dik pak sneeuw.

AT5

Het kruispunt waar de Loosdrechtdreef, Langbroekdreef en Kromwijkdreef elkaar ontmoeten wordt verlegd en vernieuwd. Op dit moment zijn er op deze plek drie kruisingen kort op elkaar maar daar gaat verandering in komen. 'De drie kruisingen combineren we in één kruising zodat de doorstroom wordt verbeterd', vertelt omgevingsmanager Marcel Hoogsteder. Naast de werkzaamheden aan het kruispunt worden ook de fiets- en voetpaden eromheen opgeknapt.

Kijkersvraag Een buurtbewoner vraagt zich af hoe het is voor de werkmannen om in deze kou te werken. Daarop antwoordt één van hen: 'We houden er gewoon zo veel mogelijk rekening mee, extra koppie chocomel en iets langere pauzes. En sommige dingen kunnen nu gewoon even niet.' Tot slot benadrukt hij dat je je er gewoon heel goed op moet kleden. 'Een extra wantje en kleding is wel nodig.'

Dreven als kenmerk van de Bijlmer De Loosdrechtdreef is kenmerkend voor het wegenstelsel van de Bijlmer van eind jaren zestig. Stedenbouwkundige en architect Siegfried Nassuth was verantwoordelijk voor het ontwerp. Nassuth vond het belangrijk dat er in de nieuwe wijk een strikte scheiding zou komen tussen wonen, werken en recreëren. Onderdeel van die filosofie is ook de scheiding van auto-, fiets- en voetgangersverkeer. Daarom werden er voor het autoverkeer verhoogde autowegen, ook wel dreven genoemd, aangelegd. Het doel van de verschillende dreven was dat auto's, fietsers en voetgangers elkaar niet zouden kruisen en de kans op verkeersongelukken zou worden verminderd. Ook konden buurtbewoners zo genieten van een groenere woonomgeving en werd wonen, werken en recreëren van elkaar gescheiden.

Kruispunt Loosdrechtdreef, Langbroekdreef en Kromwijkdreef, 1981 - Stadsarchief Amsterdam / Arsath Ro'is, J.M.

Quote 'Als het beter bereikbaar is dan is het prima' bewoner

De meeste buurtbewoners die we spreken vinden de werkzaamheden geen probleem. 'Als het beter bereikbaar wordt dan is het prima', zegt een man. Ook zijn ze blij met de drevenstructuur in de Bijlmer. 'Ik vind het heerlijk dat er geen auto's om me heen rijden', vertelt een vrouw op de fiets.

Tien minuten omfietsen Om meer ruimte te maken voor de werkzaamheden worden fietsers en voetgangers tot halverwege maart omgeleid. Fietsers moeten zo'n tien minuten langer fietsen. Het metrostation Gaasperplas blijft bereikbaar. Naar verwachting zijn de werkzaamheden in juni dit jaar klaar.

De vernieuwing van het kruispunt Loosdrechtdreef is onderdeel van een groter project waar verschillende knooppunten tussen Holendrecht, Diemen en de Gaasperdammerweg op de A9 worden aangepast. Kijk voor meer informatie op amsterdam.nl/wegwerkzaamheden