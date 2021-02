Herinrichting Prins Hendrikkade gaat voorspoedig: 'Winterweer kan nog wat roet in eten gooien'

In augustus zijn de werkzaamheden gestart voor de herinrichting van de Prins Hendrikkade. De weg wordt van gevel tot kade vernieuwd tussen het Damrak en de Kamperbrug. In het AT5- programma Het Verkeer nemen we een kijkje bij het werk net voordat de stad werd bedekt onder een laag sneeuw.

Als we aankomen bij de werkzaamheden worden we opgewacht door enthousiaste stratenmakers. De meeste van hen werken al lange tijd mee aan het project en hebben het naar hun zin. 'Mooie locatie, lekker centraal en een goede sfeer... Wat wil je nog meer?', vertelt één van hen. Ook omgevingsmanager Paul Hardeman is positief. 'De werkzaamheden verlopen voorspoedig, alleen het winterweer kan nog wat roet in het eten gooien. Maar het ligt eraan hoe lang en hoe hard de vorst en sneeuw zullen zijn', legt hij uit. Minder asfalt en meer ruimte voor fietsers en voetgangers In 2018 is de zogenoemde 'knip' op de Prins Hendrikkade ingevoerd. Hierdoor is doorgaand verkeer voor het Centraal Station niet meer mogelijk. In het nieuwe ontwerp wordt de Prins Hendrikkade overzichtelijker en komt er minder asfalt terug. De trambaan schuift op naar de kade zodat er meer ruimte ontstaat voor fietsers en voetgangers.

'De afgelopen maanden zijn we vanaf het Damrak deze kant op komen werken met het vernieuwen van kabels en leidingen en het leggen van nieuw straatwerk. Het fiets- en voetpad en het pleintje bij het hotel zijn allemaal aangepakt', laat Hardeman zien. 'De komende maanden hopen we het hele plaatje af te maken.'

Voorbijgangers en ondernemers die we spreken zijn positief hoe het plein er nu uitziet. 'We zijn allemaal heel blij met het resultaat, kijk zelf...', vertelt een hotelmedewerker. Een dame die aan het plein woont gaat de werkmannen wel missen. 'Ze waren altijd erg aardig voor ons en hielpen ook je fiets uit het hok te pakken als dat even moeilijk ging met de werkzaamheden voor de deur.' Nachtwerk aan de trambaan eind februari De buurt ondervindt de komende tijd nog wel gevolgen van de werkzaamheden. 'Door het straatwerk moeten voetgangers een net andere route lopen over planken. Maar de meeste overlast zal straks in de nacht komen, legt Hardeman uit. 'Veel werk aan de trambaan kan alleen 's nachts als de tram niet rijdt. Daarom gaan we eind februari een week lang elke nacht werken aan het plaatsen van nieuwe trammasten.' Naar verwachting zijn de werkzaamheden voor de herinrichting van de Prins Hendrikkade eind dit jaar klaar.