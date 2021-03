Update herinrichting Vijzelstraat: 'We hebben de bruggen voor tachtig procent vernieuwd'

Sinds het AT5-programma Het Verkeer hier voor het laatst was, is er flink wat veranderd in de Vijzelstraat. De renovatie van de drie historische bruggen was toen net begonnen maar is intussen al ver gevorderd. 'We hebben de bruggen voor circa tachtig procent vernieuwd op dit moment. Daardoor is het mogelijk om het nieuwe tramspoor op de bruggen aan te leggen', vertelt omgevingsmanager Rogier Edens.



Het werk in de Vijzelstraat is onderdeel van het project De Rode Loper. In de nieuwe Vijzelstraat komt meer ruimte voor fiets- en voetgangers en autoverkeer rijdt straks op de trambaan. Het nieuwe ontwerp van de Vijzelstraat past bij de rest van De Rode Loper. 'Het ontwerp kenmerkt zich voornamelijk door de brede voetpaden en fietsstroken. De vele rode klinkers in de straat sluiten aan bij het ontwerp van het Muntplein en de Vijzelgracht', aldus Edens.