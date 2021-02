Video: Duizenden jongeren spontaan bijeen in Vondelpark: 'We worden depressief'

Een paar duizend jongeren waren aan het einde van de middag bijeen in het Vondelpark. Het ging niet om een georganiseerd feest, maar om een spontane actie. De meesten vonden het weliswaar te druk, maar het gaf volgens hen ook aan hoe groot de behoefte is aan verdere versoepelingen van de coronamaatregelen. 'Het is nu of nooit.'