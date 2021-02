Ajax treft de volgende ronde het Young Boys van Miralem Sulejmani

Ajax moet het in de achtste finale van de Europa League opnemen tegen Young Boys. In de vorige ronde schakelden de Zwitsers Bayer Leverkusen uit, de ploeg van voormalig Ajax-coach Peter Bosz. Thuis won Young Boys met 4-3 en gister versloegen ze de Duitsers in eigen huis met 2-0.

De achtste finale van de Europa League zal op 11 en 18 maart gespeeld worden, 16 teams zijn nog in de race. Een van de andere wedstrijden is de Europa League is een kraker: Manchester United - AC Milan. Bij ManU speelt oud-Ajacied Donny van de Beek, bij Milan ook een oude bekende: Zlatan Ibrahimovic.

Miralem Sulejmani

Bij Young Boys staat een oude bekende onder contract: Miralem Sulejmani. Gisteren zat hij de hele wedstrijd op de bank, bij de thuiswedstrijd viel hij in. Sulejmani werd in 2008 voor ruim 16 miljoen euro gekocht van Heerenveen. Lange tijd was hij Ajax' duurste aankoop ooit. Pijnlijk was dat Sulejmani de hoge verwachtingen meestal niet kon waarmaken. Toch speelde hij ruim 100 wedstrijden voor Ajax.

In het seizoen 2012/13 werd Sulejmani door Frank de Boer 'verbannen' naar Jong Ajax. In een gesprek met Voetbal International liet Sulejmani zich negatief uit over Ajax en over De Boer. Ook vertelde hij dat hij al een nieuwe club heeft gevonden. Uiteindelijk vertrok hij naar Benfica, maar speelde hij nauwelijks. Sinds 2015 staat hij bij Young Boys onder contract.

Tegenstanders

Ajax heeft zeker niet de zwaarste tegenstander geloot. De andere mogelijke tegenstanders van Ajax waren naast AC Milan en Manchester United, Arsenal, AS Roma, Dinamo Kiev, Dinamo Zagreb, Granada, Molde FK, Olympiakos Piraeus, Rangers, FC Shakhtar Donetsk, Slavia Praag ,Tottenham Hotspur en Villarreal.

Op woensdag 26 mei is de finale in het Poolse Gdansk. Veel supporters hebben daar al een hotelkamer geboekt.