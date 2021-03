Het nieuwe tankstation biedt enkel schone brandstoffen aan. Naast waterstof kan er ook bio-CNG (groengas), elektriciteit en vloeibare CO2 worden getankt. Later komt daar ook een synthetische brandstof gemaakt van restmaterialen van plantaardige oliën en vetten bij, HVO100, en vloeibaar Bio Gas, ofwel LBG.

Port of Amsterdam geeft aan dat er veel interesse in de transport- en bouwwereld is om over te stappen naar vrachtwagens die op waterstof rijden. Binnenkort komen er meer waterstofstations bij in de Amsterdamse haven, aldus het havenbedrijf.