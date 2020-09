Gasleiding Planciusstraat wordt vervangen: 'Kan ook voor waterstof worden gebruikt'

De gasleiding in de Planciusstraat is toe aan vervanging. Op dit moment wordt de oude leiding, van zo'n vijftig jaar oud, uit de grond gehaald. De nieuwe leiding is toekomstbestendig en kan ook voor waterstof gebruikt worden. In het AT5-programma Het Verkeer nemen we een kijkje bij de werkzaamheden.

Voor de huizen aan de Planciusstraat wordt flink gegraven. 'We halen de tegels eruit en graven een aantal meters per dag', vertelt een enthousiaste werkman. Vervolgens wordt de oude gasleiding vervangen voor een nieuwe. 'En we zijn op de toekomst voorbereid want als we ooit van het gas af gaan kan de nieuwe buis ook gebruikt worden voor waterstof.'



Voor bewoners is zo'n bouwput voor de deur even lastig. 'Mijn slaapkamer zit aan de voorkant dus als ze 's ochtends beginnen doe ik oordopjes in', vertelt een bewoonster. Maar dat de werkzaamheden uitgevoerd moeten worden is wel begrijpelijk. 'Het zal wel noodzakelijk zijn, je wil ook niet dat de boel straks ontploft', aldus een voorbijganger.



De werkzaamheden hebben weinig gevolgen voor het verkeer. Fietsers en voetgangers worden ter plekke om het werk heen geleid. Halverwege oktober zit het werk erop en kan de nieuwe gasleiding zo'n tachtig jaar mee.