Parkeerapp die helpt boetes te voorkomen gaat in hoger beroep tegen verbod

De parkeerapp die automobilisten een bericht stuurt wanneer er een scanauto voorbij hun geparkeerde auto rijdt gaat in hoger beroep tegen het verbod wat ze hebben gekregen van de rechter.

Begin vorige maand heeft de rechter de dienst verboden in de hoofdstad. De eigenaren van de app, Parkeerwekker, zijn het niet met het vonnis eens en hebben bij het gerechtshof in Amsterdam een spoedappèl aangevraagd.

Als het spoedappèl door het gerechtshof wordt goedgekeurd zou er in april een nieuwe uitspraak kunnen komen. Wordt de procedure als een gewoon hoger beroep in kort geding behandeld, dan zal het gerechtshof waarschijnlijk in september met een uitspraak komen.