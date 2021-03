"Avondklok verlengd, mogelijk versoepelingen over drie weken"

De besmettingscijfers zouden te zorgelijk zijn om versoepelingen toe te laten. Dat werd duidelijk tijdens het overleg in het Catshuis vandaag.

Wel wordt er gekeken of sommige maatregelen over drie weken kunnen worden versoepeld, als de cijfers dat toelaten. Mogelijk zouden de terrassen dan weer open mogen en wordt groepssport in de buitenlucht weer toegestaan. Ook het aantal personen in winkels kan dan uitgebreid worden en eventueel mogen studenten van universiteiten en hogescholen weer fysiek de lessen bijwonen.

Vaccinatiepaspoort

Ook wordt onderzocht op wat voor manieren de samenleving weer open kan middels een vaccinatiebewijs of met bewijs van een negatieve coronatest.