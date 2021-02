'Middelbare scholen deels open, avondklok blijft'

Middelbare scholen zouden vanaf 1 maart, voor gemiddeld anderhalve dag per week, de deuren mogen openen. Dat meldt de NOS .

In het Catshuis is er vandaag over de maatregelen gesproken. Er zou ook zijn gezegd dat de kappers op 2 maart weer aan de slag mogen.

Ook zou er vandaag zijn besproken dat de avondklok blijft. Dat was al eerder de verwachting, premier Rutte liet tijdens het debat over de avondklok deze week namelijk weten dat hij weinig ruimte voor versoepelingen zag.

Dinsdagavond zou premier Rutte tijdens de al geplande persconferentie op de veranderingen in het coronabeleid ingaan. De gedeeltelijke opening van de middelbare scholen en het openen van de kapperszaken is nog niet helemaal zeker. Als het aantal besmettingen hard stijgt kan het toch niet doorgaan.

De basisscholen gingen op 9 februari al open.